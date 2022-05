कार्डियक अरेस्ट से इस मशहूर सिंगर का निधन, एक बार फिर इंडस्ट्री में शोक की लहर,पीएम ने जताया शोक

Pandit Shiv Kumar Sharma Death: भारतीय संगीतकार और संतूर वादक (Santoor player) पंडित शिवकुमार शर्मा (Pandit Shiv Kumar Sharma) का मंगलवार को मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। वह पिछले छह महीने से किडनी संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे।

बता दें कि पंडित शिव कुमार शर्मा (Pandit Shiv Kumar Sharma) का सिनेमा जगत में अहम योगदान रहा। बॉलीवुड में ‘शिव-हरी’ नाम से मशहूर शिव कुमार शर्मा (Shiv Kumar Sharma) और हरि प्रसाद चौरसिया (Hari Prasad Chaurasia) की जोड़ी ने कई सुपरहिट गानों में संगीत दिया था। इसमें से सबसे प्रसिद्ध गाना फिल्म ‘चांदनी’ का ‘मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां’ रहा, जो दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी पर फिल्माया गया था।

15 मई को होने वाला था कॉन्सर्ट

पंडित शिव कुमार शर्मा (Pandit Shiv Kumar Sharma) का 15 मई को कॉन्सर्ट होने वाला था। सुरों के सरताज को सुनने के लिए कई लोग बेताब थे। शिव-हरी (शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया) की जुगलबंदी से अपनी शाम रौनक करने के लिए लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन अफसोस इवेंट से कुछ दिन पहले ही शिव कुमार शर्मा (Shiv Kumar Sharma) ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

संगीत जगत को एक और बड़ी क्षति

विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) ने दुख जताते हुए लिखा, संगीत जगत को एक और बड़ी क्षति। पंडित शिव कुमार शर्मा (Shiv Kumar Sharma) अपूरणीय हैं। उनके वादन ने भारतीय संगीत के साथ-साथ संतूर को भी फिर से परिभाषित किया। पं हरिप्रसाद चौरसिया (Hari Prasad Chaurasia) जी के साथ उनके फिल्मी गाने।। भगवान उनके परिवार, प्रशंसकों और छात्रों को शक्ति दे।

Yet another massive loss to music. #PanditShivkumarSharma ji is irreplaceable. His playing redefined the Santoor along with Indian music itself. His film songs with Pt. Hariprasad Chaurasia ji as "Shiv-Hari" will also be beloved forever.

प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, लिखा हमारी सांस्कृतिक दुनिया पर पड़ेगा गहरा असर

पंडित शिवकुमार शर्मा (Pandit Shiv Kumar Sharma) को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने लिखा, पंडित शिवकुमार शर्मा (Pandit Shiv Kumar Sharma) जी के निधन से हमारी सांस्कृतिक दुनिया पर गहरा असर पड़ेगा है। उन्होंने संतूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। मुझे उनके साथ अपनी बातचीत अच्छी तरह याद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। शांति।

Our cultural world is poorer with the demise of Pandit Shivkumar Sharma Ji. He popularised the Santoor at a global level. His music will continue to enthral the coming generations. I fondly remember my interactions with him. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2022