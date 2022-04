Parliament Budget Session Live: राज्यपाल के चयन में अपनाई जाए ये प्रक्रिया, संसद में आज पेश होगा विधेयक

Parliament Budget Session Live: देश की संसद (Parliament) में शुक्रवार को राज्यपाल के चयन प्रक्रिया (Selection of the Governor) को लेकर अहम विधेयक पेश किया जा सकता है। राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया (Electoral College Process) के तहत किए जाने को लेकर आज माकपा के राज्यसभा सांसद वी शिवदासन (CPI(M) Rajya Sabha MP V Sivadasan) विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक में कहा गया है कि राज्यपाल का चयन (Selection of the Governor) इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया (Electoral College Process) के तहत किया जाए। इसमें विधानसभा के सदस्य, ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्य और नगर निगमों के चुने गए सदस्य प्रतिभाग करें।