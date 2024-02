Paytm FASTag : NHAI की बड़ी कार्रवाई से 2 करोड़ यूजर्स पर होगा असर, जानिए 29 फरवरी को क्या होगा ?

Paytm FASTag : पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) के यूजर्स के बाद के अब पेटीएम फास्टैग (Paytm FASTag) ग्राहकों को बड़ा झटका मिला है। इस झटके से पेटीएम फास्टैग यूजर्स (Paytm Fastag Users) की कुछ मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही साथ ही, उन्हें आर्थिक समस्या से भी दो चार होना पड़ेगा। आरबीआई (RBI) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कारोबार पर लगाई गईं पाबंदियों के बाद अब नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पेटीएम फास्टैग पर बड़ा एक्शन लिया है।

NHAI की इस कार्रवाई से 2 करोड़ यूजर्स पर असर पड़ेगा। NHAI ने फास्टैग की खरीदने की लिस्ट से Paytm पेमेंट्स बैंक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है यानी हटा दिया है। अब पेटीएम फास्टैग (Paytm FASTag) उपयोगकर्ता को नया फास्टैग (New FASTag) खरीदना होगा। सुविधा देने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) रजिस्टर्ड नहीं रहा गया है।

NHAI ने जारी की एडवाइजरी

बैंकों की लिस्ट से पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) का नाम हटाने के लिए NHAI ने फास्‍टैग यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की। उसके बाद NHAI ने एक्स पर पोस्ट पर बैंकों की लिस्ट जारी कर कहा कि FASTag के साथ परेशानी मुक्त यात्रा करें! अधिकृत बैंकों से आज ही अपना फास्टैग खरीदें। इसके अलावा अगर कोई परेशानी हो तो एनएचएआई (NHAI) के हेल्पलाइन नंबर 1033 कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Travel hassle-free with FASTag! Buy your FASTag today from authorised banks. @NHAI_Official @MORTHIndia pic.twitter.com/Nh798YJ5Wz

— FASTagOfficial (@fastagofficial) February 14, 2024