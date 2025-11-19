पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त की हस्तांतरित, 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला लाभ

कोयंबटूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को कोयंबटूर में आयोजित दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 सम्मेलन (Natural Farming Summit 2025 Conference) से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (21st installment of PM Kisan Yojana) जारी कर दी है। जहां से लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त हस्तांतरित की गई। इस किस्त के लिए 18000 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। जिसके बाद करोड़ों किसानों के बैंक खाते में किस्त पहुंचने लगी है।

Addressing the South India Natural Farming Summit in Coimbatore.

