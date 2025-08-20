अवैध तरीके से असम राज्य से कन्टेनर से लाये गए 6 ट्रेक्टर पुलिस ने पकडे, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जनपद में फर्जी कागज बनाकर दो से ढाई लाख रूपये में बेचते है

  1. हिन्दी समाचार
यह 6 ट्रेक्टर सहरनपुर जनपद में बेचे जाने थे. पहले भी इसी तरह से 6 ट्रेक्टर लाकर मुजफ्फरनगर में बेचे गए थे. यह ट्रेक्टर असम में फाइनेंस पर लोगों द्वारा लिए गए थे. ट्रेक्टर की किश्त नहीं चूकाने वाले किसानों से कुछ लोगों द्वारा कम रकम देकर खरीद लिए जाते है.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- असम राज्य से कंटेनर में लोड कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर लाये गए 6 ट्रेक्टर के साथ पुलिस ने 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह 6 ट्रेक्टर सहरनपुर जनपद में बेचे जाने थे. पहले भी इसी तरह से 6 ट्रेक्टर लाकर मुजफ्फरनगर में बेचे गए थे. यह ट्रेक्टर असम में फाइनेंस पर लोगों द्वारा लिए गए थे. ट्रेक्टर की किश्त नहीं चूकाने वाले किसानों से कुछ लोगों द्वारा कम रकम देकर खरीद लिए जाते है. ट्रेक्टर मालिक पुलिस थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करा देते है. ट्रेक्टर के फर्जी कागज व नंबर प्लेट लगाकर इन ट्रेक्टर्स को यूपी में लाकर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बेच दिए जाते है.

मुरादाबाद पकबाड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली की हाइवे पर सिंह ढावा दो कन्टेनर में अन्य राज्यों से अवैध रुप से लाये गए है. ढाबे पर ट्रेक्टरो पर फर्जी नम्बर प्लेट लगायी जा रही. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कन्टेनर में मौजूद मो रिजवान, आशीष मल्होत्रा और मो जुनैद से 6 ट्रेक्टर के कागज मांगे गए तो वह वैध कागज नहीं दिखा पाए. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो आशीष ने बताया की वह सहारनपुर का रहने वाला है और उसका ट्रेक्टर का गैरज है. आशीष के ही असम राज्य में कुछ लोगों से मिलाना जुलाना है. हम लोग ट्रैक्टर व कन्टेनर गुवाहाटी असम राज्य से लाते है और आशीष फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अपने यूपी में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में इधर उधर बेच देते है. असम के कुछ लोगो द्वारा फाइनैन्स एवं सरकारी किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद कर कुछ समय साल चला कर फाइनैन्स वालो की किश्त टूटने या सब्सिडी का पैसा खातों में आने के बाद ट्रैक्टर को फाइनैन्स कम्पनी द्वारा जब्त करने से बचाने हेतु वहाँ के दलालो के माध्यम से ट्रेक्टरो को बेच देते है. जिन्हे हम लोग उनसे बिना विक्रय पत्र व कागजात के ट्रेक्टरो को सस्ते दामों पर खरीद लेते है. अन्य प्रदेशो में लाकर उनकी नम्बर प्लेट बदलकर लोगो को विश्वास में लेकर अच्छे रुपयो में बेच देते है. जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है. लोग इन ट्रेक्टरो व कन्टेनर की नम्बर प्लेट बदल कर सहारनपुर के लिये ले जा रहे थे.

एसपी सिटी ने दी जानकारी :-

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया की पुलिस को सूचना मिली थी. मौके पर पहुंच कर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया. तब पकड़े गए आशीष ने बताया की 9 लाख रूपये में 6 ट्रेक्टर खरीद कर लाये थे. सहारनपुर में अवैध कागज बनाकर दो से ढाई लाख रूपये में बेचे जाने थे. इनके पास ACE DI 350 NG, NEW HOLLAND 3600, MAHINDRA 555 DI Power, Mahindra YUVO 575 DI, Shaktimaan-45, MAHINDRA 575 DI बरामद किए है. इनके खिलाफ पकबाड़ा थाने में धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 40(2) मुकदमा दर्ज किया गया है. एक टीम को असम भी भेजा गया है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

 

 

