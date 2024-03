भारत में लॉन्च से पहले सामने आयी Nothing Phone 2a की कीमत, कंपनी के CEO ने खुद किया कंफर्म

Nothing Phone 2a Price : लंदन बेस्ड टेक कंपनी नथिंग 5 मार्च को भारत में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Nothing Phone 2a लॉन्च करने वाली है। हालांकि, लॉन्च से पहले ही इस फोन की कीमत का खुलासा हो चुका है। Nothing के सीईओ Carl Pei ने खुद फोन की कीमत और अन्य जानकारियों की पुष्टि की है।

दरअसल, नथिंग इंडिया ने अपने अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें कंपनी के सीईओ कार्ल पेई (Carl Pei) लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि वह लोगों से उनके पसंदीदा फोन के बारे में पूछते हैं साथ ही कई लोगों से अपकमिंग फोन कीमत का अनुमान लगाने को कहते हैं। इस दौरान लोग अलग-अलग अनुमान लगाते हैं।

