प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाई दीपावली, देशवासियों को दी महापर्व की बधाई

PM Narendra Modi celebrated Diwali with Indian Army soldiers: हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सेना के जवानों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया। पीएम मोदी रविवार की सुबह हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ दीपावली मनाने की फोटोज को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर शेयर करके ये जानकारी दी।

Reached Lepcha in Himachal Pradesh to celebrate Diwali with our brave security forces. pic.twitter.com/7vcFlq2izL

साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे। दिवाली के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा,

देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।

Wishing everyone a Happy Diwali! May this special festival bring joy, prosperity and wonderful health to everyone’s lives.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2023