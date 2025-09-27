प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहचान विश्वगुरु के रूप बनाई- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde) ने शनिवार को पुणे में स्वदेशी 4जी नेटवर्क का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की और कहा कि पीएम मोदी ने भारत की पहचान विश्वगुरु (Vishwaguru) के रूप में स्थापित की है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि इस दिन इसे एक बड़ी छलांग कहा जाना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है और औद्योगिक क्रांति (industrial revolution) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प को जाता है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited) के सभी अधिकारियों को बधाई दी और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia) और उनकी टीम को उनकी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दीं। शिंदे ने कहा कि मैं सभी बीएसएनएल अधिकारियों को बधाई देता हूं जो इस क्रांति का झंडा अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें खुशी है कि बीएसएनएल प्रगति कर रहा है जो कभी घाटे में चल रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम को भी इन उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी।

कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए शिंदे ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में जो नहीं हुआ वह पिछले दस वर्षों में हासिल किया गया है। कई विकास कार्य किए गए हैं, और आने वाले दस वर्षों में और भी अधिक पूरा किया जाएगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत 2047 तक धीरे-धीरे एक विकसित राष्ट्र (developed nation) बनने की ओर अग्रसर है। शिंदे ने कहा कि हम कदम दर कदम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) के नेतृत्व में महाराष्ट्र भी इस यात्रा का सक्रिय हिस्सा होगा। इससे पहले भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, और बीएसएनएल के 25 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने झारसुगुड़ा से देश के पूर्णतः स्वदेशी 4G स्टैक और 97,500 से अधिक बीएसएनएल टावरों का उद्घाटन किया। बीएसएनएल टावर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार में फैले हुए हैं।