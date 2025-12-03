'सरकार ने नये लेबर कोड बहाने श्रमिकों से उनके अधिकार छीन लिये...' प्रियंका गांधी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप

  1. हिन्दी समाचार
केंद्र की मोदी सरकार ने हाल में चार नए लेबर कोड लागू किए हैं। जिन्हें सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिये एक बड़ा कदम बताया है, लेकिन विपक्ष नए लेबर कोड के बहाने श्रमिकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है।

Four New Labor Codes: केंद्र की मोदी सरकार ने हाल में चार नए लेबर कोड लागू किए हैं। जिन्हें सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिये एक बड़ा कदम बताया है, लेकिन विपक्ष नए लेबर कोड के बहाने श्रमिकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर बुधवार को कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए लेबर कोड को लेकर केंद्र पर जोरदार हमला बोला है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “श्रम कानूनों को सरल बनाने के नाम पर केंद्र सरकार 4 नये लेबर कोड लेकर आई है। इस बहाने श्रमिकों के हाथ में जितने अधिकार थे, सरकार ने उन्हें छीन लिया। श्रमिकों को पहले से मिली हुई सुरक्षा छीन ली और उनके शोषण के नये रास्ते खोल दिए। इन कानूनों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पूंजीपति-समर्थक और मजदूर-विरोधी सोच फिर से सामने आ गई है। ये कानून देश को स्वीकार नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष ने आज इन शोषणकारी कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया।”

बता दें कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि चार लेबर कोड – कोड ऑन वेजेज, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 – पिछले महीने 21 नवंबर से लागू हो गए हैं, जिससे 29 मौजूदा लेबर कानूनों को बेहतर बनाया गया है। सरकार ने लेबर कोड के कई फ़ायदों में समय पर वेतन, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में शामिल करना और गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी पर ज़ोर दिया। हालांकि, विपक्ष ने इससे जुड़े कई अहम पहलुओं को लेकर चिंता जाहिर की है।

