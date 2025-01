Puneet Khurana Suicide Case : अब दिल्ली में कारोबारी पुनीत खुराना ने की आत्महत्या, परिवार ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली के मॉडल टाउन (Model Town, Delhi) इलाके में अतुल सुभाष सुसाइड केस (Atul Subhash Suicide Case) जैसी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तलाक के विवाद में फंसे 40 वर्षीय कारोबारी पुनीत खुराना (Puneet Khurana) ने दुखद तरीके से अपनी जान ले ली। उनके परिवार ने उनकी पत्नी माणिका पाहवा (Wife Manika Pahwa) और उसके परिवार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुनीत के परिवार का कहना है कि माणिका और उसके परिवार ने पुनीत को इतना परेशान किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली।

पुनीत की बहन ने मीडिया से बातचीत में बताया, कि मेरी भाभी माणिका ने माता-पिता और बहन के साथ मिलकर मेरे भाई को परेशान किया है। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर हिम्मत है तो आत्महत्या कर लो।

पुनीत की बहन ने अपनी भाभी पर लगाया गंभीर आरोप

पुनीत की बहन ने यह भी आरोप लगाया कि माणिका ने पुनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया था और उसका गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस वजह से पुनीत को रात 3 बजे उसे कॉल करना पड़ा। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे पास है।

Puneet Khurana’s sister speaks out about the challenges he endured before the tragedy. She explains how he was pushed beyond his limits.#PuneetKhurana #MentalHealthAwareness #OneMoreAtulSubhash pic.twitter.com/nRuKr6XHCI

— Sneha Mordani (@snehamordani) January 1, 2025