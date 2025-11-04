राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा- वोट चोरी कर जंगल राज लागू किया

  1. हिन्दी समाचार
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने वोट चोरी करके जंगल राज लागू किया है। बिहार में गया के वजीरगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में वोट चुराना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने वोट चोरी करके जंगल राज लागू किया है। बिहार में गया के वजीरगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में वोट चुराना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके जंगल राज लागू किया है। भाजपा के लोग महाराष्ट्र, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की सरकारें चुराने के बाद अब बिहार की सरकार चुराना चाहते हैं।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंच पर संविधान की एक प्रति दिखाते हुए वोट चोरी को संविधान पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और भारत का चुनाव आयोग (election Commission) वोट चुराने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह, चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके वोट चोरी में लगे हैं, जो संविधान पर हमला है। हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। महागठबंधन की जीत का विश्वास जताते हुए राहुल गांधी ने सरकार में सभी वर्गों, जातियों और धर्मों को शामिल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह महागठबंधन सरकार हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म की सरकार होगी। इस सरकार में पूरे बिहार समेत महिलाओं, किसानों, मजदूरों, युवाओं की आवाज शामिल होगी। वजीरगंज में 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव में मतदान होगा। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अवधेश कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधायक बीरेंद्र सिंह और जन सुराज के संतोष कुमार से है।

