‘Bharat Jodo Nyay Yatra’ का राहुल गांधी खोंगजोम युद्ध स्मारक 14 जनवरी को करेंगे शुरुआत

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रविवार 14 जनवरी मणिपुर (Manipur) के थौबल से ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ (Bharat Jodo Nyay Yatra) की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव (संचार) व संसद सदस्य जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेस कर दी है। उन्होंने बताया कि कल राहुल गांधी 11 बजे इंफाल पहुंचकर और सबसे पहले खोंगजोम युद्ध स्मारक (Khongjom War Memorial) जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस युद्ध स्मारक का महत्व सिर्फ मणिपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है।

