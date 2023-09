वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा-भारतीय संघ और सभी राज्यों पर हमला

नई दिल्ली। देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गयी है। शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार ने इसको लेकर कमेटी का भी गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार के इस कदम का विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वन नेशन, वन इलेक्शन अभियान की आलोचना की। राहुल गांधी ने इसे भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया।

INDIA, that is Bharat, is a Union of States.

The idea of ‘one nation, one election’ is an attack on the 🇮🇳 Union and all its States.

