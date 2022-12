राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- चीन ने युद्ध की तैयारी, केंद्र तवांग मुद्दे को छिपाने व्यस्त

Bharat Jodo Yatra : भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की राह पर चलती है। भाजपा भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के खिलाफ अभियान चला रही है। कांग्रेस विचारधार की पार्टी है, जो लोग भाजपा के दबाव में हैं वे चले जाएं तो बेहतर रहेगा।

राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहां बयानबाजी कम चर्चा अधिक है, जो एक अच्छी बात है। राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है। लेकिन, नेताओं की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हम कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, लोगों को बोलने की आजादी है, हम उन्हें डराकर चुप नहीं कराते हैं।

