‘भाजपा की गलत नीतियों का खामियाज़ा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे’, शहादत पर राहुल गांधी का बयान

Rahul Gandhi's statement on the martyrdom of soldiers: जम्मू संभाग के जिला डोडा के देसा वन क्षेत्र में सोमवार देर रात तक तक सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में कैप्टन सहित सेना के चार जवान और पुलिस का एक एसओजी जवान शहीद हो गए हैं। वहीं, जवानों की शहादत पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सत्ताधारी भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े किया हैं। राहुल ने आरोप लगाया है कि भाजपा की गलत नीतियों का खामियाज़ा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं।