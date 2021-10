Rajinikanth ने लॉन्च बेटी सौंदर्या का Hoote ऐप किया लॉन्च, यहां से कर पाएंगे इन्स्टॉल

Bollywood News: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग से तहलका मचाने वाले रजनीकांत साहब (Rajinikanth) को बीते दिन दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं आज सुपरस्टार रजनीकांत ने बेटी सौंदर्या का सोशल मीडिया ऐप Hoote (हूटे) लॉन्च (Social media app Hoote launched) किया है। दरअसल, इस एक वॉइस बेस्ड ऐप है। सौंदर्या और अम्टेक्स (Beauty & Amtex) के सीईओ सनी पोकाला (CEO Sunny Pokala) इस ऐप की को-फाउंडर हैं।

आपको बता दें, ऐप लॉन्च करने के बाद रजनीकांत ने सोशल मीडिया पर लिखा हूटे एक वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भारत की तरफ से दुनियाभर के लिए है। सफेद उल्लू की आवाज को हूटे कहा जाता है।इस ऐप की मदद से यूजर्स अपने विचारों को वॉइस नोट्स (Voice Notes) के जरिए शेयर कर पाएंगे। अपनी पोस्ट को बेहतर बनाने के लिए वे बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इस्तेमाल कर पाएंगे।

Hoote – Voice based social media platform, from India 🇮🇳 for the world 🌍🙏 https://t.co/Fuout7w2Tr

— Rajinikanth (@rajinikanth) October 25, 2021