Rajkumar Raju Yadav jeevan parichay : मुलायम के गढ़ में राजकुमार राजू यादव की दूसरी बार दौड़ी साइकिल

Rajkumar Raju Yadav jeevan parichay : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के टिकट पर राजकुमार उर्फ़ राजू यादव (Rajkumar Alias Raju Yadav) यूपी की 17 वीं विधानसभा चुनाव (UP’s 17th Assembly Elections) में मैनपुरी जिले (Mainpuri District) की सदर विधानसीट से सभा से विधायक चुने गए हैं। राजकुमार उर्फ़ राजू यादव समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के टिकट पर 2017 के विधान सभा चुनाव में इन्होंने अपने निकटम प्रतिद्वंदी एवं भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के प्रत्याशी अशोक कुमार (Ashok Kumar) को 8831 वोटों से हराया है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

यूपी की 16वीं और 17वीं विधान सभा (16th and 17th Legislative Assembly of Uttar Pradesh) के सदस्य चुने गए हैं। वह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी विधानसीट क्षेत्र (Mainpuri constituency) का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राजनीतिक दल के सदस्य हैं। राजू यादव का जन्म फिरोजाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय के नारायण कॉलेज (Narayan College of Agra University) में पढ़ाई की है।

ये है पूरा सफरनामा

नाम – राजकुमार उर्फ राजू यादव

निर्वाचन क्षेत्र – 107, मैनपुरी विधानसभा सीट, मैनपुरी

दल – समाजवादी पार्टी

पिता का नाम- चन्द्र पाल सिंह

जन्‍म तिथि –26 दिसम्बर, 1969

जन्‍म स्थान- नगला (फिरोजाबाद)

धर्म- हिन्दू

जाति- पिछड़ी जाति (यादव)

शिक्षा- स्नातक

विवाह तिथि- 08 दिसम्बर, 1997

पत्‍नी का नाम- वन्दना यादव

सन्तान- दो पुत्र

व्‍यवसाय –कृषि

मुख्यावास- 181 देवपुरा भाग-1, पचौरी कम्पाउन्ड, मैनपुरी

राजनीतिक योगदान

2012-2017 सोलहवीं विधान सभा (16th Legislative Assembly)के सदस्य प्रथम बार निर्वाचित

2012-2017 सदस्य, सार्वजनति उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति

मार्च, 2017 सत्रहवीं विधान सभा (17th Legislative Assembly)के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित