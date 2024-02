Rajya Sabha Elections 2024 : सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया फाइल, राहुल-प्रियंका भी रहे मौजूद

Rajya Sabha Elections 2024 : पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) पहली बार बुधवार को उच्च सदन के लिए फाइल नॉमिनेशन किया है । इससे पहले इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) भी राज्यसभा जा चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) , राहुल गांधी (Rahul Gandhi), प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi), पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) और पार्टी नेताओं की मौजूदगी में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने जयपुर में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने आज ही लिस्ट जारी कर सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था।

#Newinning

Sonia Gandhi filed her nomination for Rajya Sabha Elections 2024 from the state of Rajasthan. #Breaking #RajyaSabhaElections2024 #SoniaGandhi #RahulGandhi #PriyankaGandhi pic.twitter.com/lh5hM6tbCP

— santosh singh (@SantoshGaharwar) February 14, 2024