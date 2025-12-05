रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने बेटी के जन्मदिन पर किया नए घर में गृहप्रवेश

मुंबई। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने अपनी बेटी राहा के बर्थडे (Raha’s birthday) सेलिब्रेशन की प्यारी तस्वीरों के साथ अपने नए घर के हाउसवार्मिंग सेरेमनी (housewarming ceremony) के फैमिली मोमेंट्स की झलकियां शेयर की है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर आलिया भट्ट ने अपनी बेटी राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन की प्यारी तस्वीरें शेयर कीं। इसमें उनकी मां सोनी राजदान (soni razdan) के साथ उनकी तस्वीर भी थी, जिसे महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने खींचा था। एक्ट्रेस पिंक, फ्लोई, स्ट्रैपी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन से अपने दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो भी शेयर कीं। तस्वीरों की इसी सीरीज़ में एक्ट्रेस ने मुंबई में अपने नए घर के हाउसवार्मिंग सेरेमनी की झलकियां भी शेयर कीं।

तस्वीरों में आलिया अपने पति और एक्टर रणबीर कपूर (Actor Ranbir Kapoor) के साथ ज़रूरी गृह प्रवेश की रस्मों को फॉलो करते हुए अपने नए घर में एंट्री करती दिखीं। एक्ट्रेस एक तस्वीर में अपनी सास नीतू कपूर (Neetu Kapoor) को गले लगाते हुए भी देखा गया। रणबीर को अपने दिवंगत पिता और एक्टर ऋषि कपूर (Actor Rishi Kapoor) को श्रद्धांजलि देते हुए भी देखा गया। इस बीच वर्क फ्रंट पर आलिया अल्फा (movie alpha) में नज़र आएंगी। शिव रवैल (Shiv Rawail) के डायरेक्शन में बनी अल्फा यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) की मशहूर स्पाई यूनिवर्स में एक खास एडिशन होने वाली है और यह 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। दूसरी तरफ रणबीर नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड दो-पार्ट की एपिक रामायण (epic ramayana) में भगवान राम का रोल करेंगे। उन्हें नेटफ्लिक्स शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) में भी एक कैमियो रोल में देखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि पति-पत्नी की यह जोड़ी संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई फिल्म लव एंड वॉर (movie love and war) में भी मुख्य भूमिका में नज़र आएगी, जिसमें विक्की कौशल (Vicky Kaushal) भी हैं। फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जनवरी 2024 में की गई थी। इंस्टाग्राम पर ओरिजिनल अनाउंसमेंट में लिखा था कि हम आपके लिए संजय लीला भंसाली की एपिक गाथा ‘लव एंड वॉर’ लाए हैं। मूवीज़ में मिलते हैं।