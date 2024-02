Ravichandran Ashwin 500 Test Wickets : रविचंद्रन अश्विन ने कुंबले-वॉर्न का रिकॉर्ड ध्वस्त कर रचा इतिहास , टेस्ट में 500 विकेट पूरे

राजकोट। भारत-इंग्लैंड (India-England) के बीच खेले जा रहे राजकोट टेस्ट मैच (Rajkot Test Match)में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इतिहास रच दिया है। अश्विन ने टेस्ट में 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। अश्विन ने मुकाबले के दूसरे दिन (16 फरवरी) जैक क्राउली (Jack Crowley) को आउट करके ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) टेस्ट में 500 विकेट का आंकड़ा छूने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं।

𝗠𝘁. 𝟱𝟬𝟬! 🫡 🫡

Only the second #TeamIndia cricketer to reach this landmark in Tests 🙌 🙌

Congratulations, @ashwinravi99 👏 👏#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bP8wUs6rd0

— BCCI (@BCCI) February 16, 2024