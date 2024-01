Realme Note Series : रियलमी की नई सीरीज जल्द मार्केट में करेगी एंट्री, दूसरे ब्रांड्स से होगी कड़ी टक्कर

Realme Note Series : चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी जल्द ही अपने यूजर्स के लिए नई सीरीज को मार्केट की तैयारी में है। कंपनी सी सीरीज (C Series), जीटी सीरीज (GT Series) और नंबर सीरीज (Number Series) के बाद नोट सीरीज (Note Series) लाने जा रही है। जिसका एक पोस्टर सामने आया है।

रियलमी की आगामी सीरीज का पोस्टर कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्काई ली (Realme founder and CEO, Sky Li) ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से नई सीरीज को लेकर टीज किया है। इस पोस्टर में Note के साथ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट टीज किया गया है। फिलहाल कंपनी की ओर से नए लाइनअप की एंट्री व इससे जुड़ी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गयी है।

Get ready for something big! I’m excited to share that realme is about to launch the brand-new Note Series. Stay tuned for the latest updates! #realmeNoteSeries pic.twitter.com/MgAa2GTnkY

— Sky Li (@skyli_realme) January 15, 2024