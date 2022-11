सीएम योगी कुलपति प्रो. विनय पाठक को बर्खास्त कर, समूचे षड्यंत्र के पर्दाफ़ाश के लिए सीबीआई जांच की करें सिफारिश : FUPUCTA

Recommend CBI inquiry to expose the entire conspiracy by sacking CM Yogi Vice Chancellor Prof. Vinay Pathak: FUPUCTA