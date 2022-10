SmartPhone : इस दिन लांच हो रहा है Redmi A1 Plus , ये रहे फीचर्स

Redmi A1 Plus : मशहूर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi एक नया रेडमी स्मार्टफोन का तोहफा ग्राहकों को देने वाली है। Indian smartphone market में Redmi A1 Plus लॉन्च करेगी। शाओमी ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। नये smartphone को ‘मेड इन इंडिया’ और ‘मेड फॉर इंडिया’ के तहत पेश किया जाएगा। अपकमिंग स्मार्टफोन कंपनी के मौजूदा Redmi A1 की जगह लेगा। बता दें कि कंपनी ने 6,499 रुपये में Redmi A1 को हाल ही में लॉन्च किया है। Xiaomi ने ट्विटर पर कंफर्म किया है कि वो 14 अक्टूबर को भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Redmi A1 Plus को लॉन्च करेगा।

