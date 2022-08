Rohit Sharma Video: रोहित शर्मा की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़, सुरक्षाकर्मियों को संभालना पड़ा मोर्चा, देखिए वीडियो

Rohit Sharma Video: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की लंबी फैन फलोइंग है। हिटमैन को एक नजर देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी ऐसा नजारा देखने केा मिला, जब उनके फैंस एक नजर उन्हें देखने के लिए बेताब हो गए और हजारों की संख्या में जुट गए।

दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न मनाने के लिए उन्हें होटल से बाहर निलकना था, लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही उनके होटल के बाहर हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ रोहित की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर मौजूद थी। हजारों की संख्या में भीड़ देख सुरक्षाकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि, भीड़ अनियंत्रित होने लगी तो रोहित शर्मा को होटल के अंदर भेजना पड़ा।

Massive crowd gathers outside the hotel to see Rohit Sharma. pic.twitter.com/hUhrS2bT8j

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 16, 2022