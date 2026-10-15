साउथ अभिनेत्री ‘कृति शेट्टी’ को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे ‘रोहित शेट्टी’, फिल्म ‘हम तेरे प्यार में’ की शूटिंग शुरू

मुंबई। बॉलीवुड के फेमस फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी दर्शकों के लिए एक बार फिर नई कहानी लेकर आने की तैयारी में हैं। उनकी आनेवाली फिल्म ‘हम तेरे प्यार में’ की शूटिंग की शुरूआत हो गई है। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू (Debut) करने जा रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग का आगाज होते ही फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि रोहित शेट्टी इससे पहले अपनी एक्शन और कॉमेडी फिल्मों के लिए खास पहचान बना चुके हैं। ऐसे में उनकी नई फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं।

साउथ से बॉलीवुड तक का सफर

आपको बता दें कि फिल्म ‘हम तेरे प्यार में’ के जरिए साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, फिल्म की कहानी, एक्ट्रेस के किरदार और उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर निर्माताओं की ओर से सामने आने वाली आधिकारिक जानकारी का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म का टाइटल ‘हम तेरे प्यार में’ है, जो अपने आप में रोमांटिक कहानी की ओर इशारा करता है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के साथ ही इसके कलाकारों और कहानी को लेकर फैंस के बीच बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई है।

रोहित शेट्टी के लिए भी खास प्रोजेक्ट

बॉलीवुड के सबसे चर्चित निर्देशकों में रोहित शेट्टी शामिल हैं। उनकी फिल्मों में बड़े पैमाने का मनोरंजन, एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलती है। अब ‘हम तेरे प्यार में’ के जरिए वह एक नई अभिनेत्री को हिंदी सिनेमा में मौका देने जा रहे हैं।

फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट और पूरी स्टारकास्ट से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।