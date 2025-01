RS प्रमुख, बोले-संविधान हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत का ये बयान देशद्रोह और संविधान का अपमान

नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Former Congress President Sonia Gandhi) ने बुधवार को पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (RSS Chief Mohan Bhagwat) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने संविधान पर हमला (Attack on Constitution) किया है। यह देशद्रोह और संविधान का अपमान है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि कल मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने कहा कि संविधान हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। लेकिन इसके बाद भी पंजाब, कश्मीर, पूर्वोत्तर में हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए। मगर कांग्रेस फिर भी कुछ खास मूल्यों के लिए खड़ी रही है। हम इस इमारत में उन मूल्यों को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी दुनिया स्वयं से बाहर पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि भारतीय सोच का तरीका स्वयं को समझने के बारे में है। भारत में भी स्वयं के बारे में दो दृष्टिकोण हैं, जो संघर्ष है। एक हमारा संविधान का विचार और दूसरा आरएसएस (RSS) का विचार है।

We are inaugurating our new headquarters at a very significant time. It's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved true independence in 1947, but rather when the Ram Mandir was built.

This building is not an ordinary one.

