आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बढ़ी रार, संबित पात्रा ने कहा-घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो राजनीति आरंभ करो

नई दिल्ली। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बुधवार गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गयी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं, भाजपा की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया जा रहा है। वहीं, आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रही है।

आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि, आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कल शराब घोटाले के केस में ED ने गिरफ्तार किया है। उस पर जिस तरह की राजनीति AAP कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि सीना ठोक कर घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उसपर राजनीति आरंभ कर दो।

साथ ही कहा, अभी कुछ दिन पहले पंजाब में कांग्रेस के एक विधायक को ड्रग्स के पुराने केस में गिरफ्तार किया गया। इस पर AAP ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि law will take its own course… लेकिन जब AAP के सांसद शराब घोटाले में गिरफ्तार होते हैं, तो ये कहते हैं कि ये बौखलाहट का मामला है। भाजपा आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? उन्होंने कहा, जब जनवरी में ED ने संजय सिंह का नाम अपनी चार्जशीट में दाखिल किया था, तो उस समय भी बहुत हंगामा काटा गया था। संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा था कि ED ने गलती से मेरा नाम लिखा था। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि संजय सिंह ने ED को हड़का दिया है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 22 मार्च, 2021 को नई शराब नीति दिल्ली सरकार ने बनाई और 17 नवंबर, 2021 में इसे लागू किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पूरे विश्व मे ऐसी शराब नीति कहीं नहीं होगी, क्योंकि इससे राजस्व बढ़ेगा। लेकिन पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि बोतल तो ज्यादा बिकी परंतु राजस्व कम आया।