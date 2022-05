UP Budget session : यूपी विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू, सपा विधायकों का हंगामा

UP Budget session : यूपी विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session of Up Assembly) सोमवार से शुरू हो गया है। ये 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र (First session of the 18th UP Assembly) है। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक लगातार सदन में हंगामा करते नजर आए। यूपी विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session of Up Assembly) पहले दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा में सपा विधायकों ने बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक वेल में तख्तियां लेकर पहुंच गए और राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया।

सुबह से ही समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, विधायकों और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (SP President Akhilesh Yadav) ने कहा कि महंगाई-बेरोजगारी पर सरकार को जवाब देना होगा और जवाब देना चाहिए। आजम खान सदन में आएंगे और पार्टी उनके साथ खड़ी है। ओमप्रकाश राजभर ने भी कहा कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव तन से और मन से हमारे साथ हैं। वह समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के साथ हैं।

बता दें कि समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने एक दिन पहले ही सत्र में जोरदार उपस्थिति का एहसास कराने के लिए बैठक की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके सामने सरकार को घेरने की चुनौती भी है। राजभर ने विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया था।

बजट सत्र में शामिल होने आए सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर (Subhaspa President Omprakash Rajbhar) ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। राजभर ने कहा कि बीजेपी सत्र चलाना ही कहां चाहती है? वह महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) अब विधानसभा में भी सरकार को घेरेंगे।