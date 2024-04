Galaxy Z Fold 6 Ultra को लॉन्च करने की तैयार में Samsung, कई स्पेक्स आए सामने

Samsung Galaxy Z Fold 6 will be Launched Soon : सैमसंग पिछले कई सालों से एक के बाद एक नए अपग्रेड्स वाले गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करता आ रहा है। इसी कड़ी में कंपनी के अपकमिंग सीरीज Samsung Galaxy Z Fold 6 सीरीज की चर्चा कई हफ्तों से हो रही है। जिसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि सैमसंग गैलेक्सी अपने अपकमिंगफोल्बेडल सीरीज के साथ एक अल्ट्रा वेरिएंट Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra भी लॉन्च करने वाला है।