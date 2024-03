Samsung ने एक नया टैबलेट लॉन्च कर सबको चौंकाया, जानिए इसकी खूबियों और कीमत के बारे में...

Galaxy Tab S6 Lite (2024) : सैमसंग ने अपने ग्राहकों के लिए Galaxy Tab S6 Lite (2024) एडिशन लॉन्च कर दिया है, जोकि कंपनी की रोमानिया ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिस्ट हो चुका है। नए टैबलेट को साल 2022 के सक्सेसर मॉडल के रूप में लाया गया है। हालांकि, सैमसंग ने इस टैबलेट को लाए जाने को लेकर पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। आइए जानते हैं नए टैबलेट Galaxy Tab S6 Lite (2024) एडिशन के स्पेसिफिकेशन के बारे में।

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) के स्पेक्स को कंपनी ने पतले बेजल्स के साथ 10.6 इंच स्क्रीन के साथ पेश किया है। इसका डिस्प्ले WUXGA रेजोल्यूशन और S-Pen कम्पैटिबल है। इसके अलावा, यह पुराने मॉडल जैसे डिजाइन के साथ ही आता है। इस टैबलेट को 2.4GHz और 2GHz cores के साथ ऑक्टाकोर प्रोसेसर के पेश किया गया है।यह 4GB RAM के साथ 64GB और 128GB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। नए डिवाइस में 8MP का सिंगल रियर कैमरा मिलता है। इसके अलावा, डिवाइस 5MP फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा दिया गया है।

सैमसंग का नया टैबलेट Android 14 OS out of the box पर बेस्ड OneUI 6.1 के साथ आता है। इसमें AKG-ट्यून्ड डुअल स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट दिया गया है। पावर के लिए इसको 14 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ 7,040mAh बैटरी के साथ पेश किया गया है। कंपनी नए टैबलेट को WiFi और LTE वर्जन के साथ लेकर आई है। टैबलेट को Oxford Grey, Mint और Chiffon Pink कलर में खरीद सकते हैं। फिलहाल, इस टैबलेट की कीमत को लेकर अभी तक किसी तरह की आधिकारिक जानकारियां सामने नहीं आई हैं।