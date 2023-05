Satyaprem Ki Katha Poster release: एक साथ फिर रोमांस करते दिखेंगे कार्तिक- कियारा, रिलीज हुआ सत्यप्रेम की कथा का पोस्टर

Satyaprem Ki Katha Poster release : ‘भूल भुलैया 2’ एक बार फिर कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देने वाली है। दरअसल, गुरुवार, 18 मई को कार्तिक और कियारा (Kartik and Kiara) की अपकमिंग मूवी ‘सत्यप्रेम की कथा’ का टीजर भी रिलीज (Teaser of ‘Satyaprem Ki Katha’ also released) कर दिया गया था।

अब मेकर्स ने फिल्म का एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में कार्तिक और कियारा आडवाणी एक-दूसरे के बहुत करीब दिखाई दे रहे है। खेतों में फसलों के बीच दोनों रोमांस करते हुए दिखाई देने वाले है।

कियारा ने एक स्वेटर पहन रखा है, तो वहीं कार्तिक आर्यन कैजुअल शर्ट में दिखाई दे रहे है। कश्मीर की वादियों में भी मूवी की शूटिंग की गई है। मुमकिन है कि यह फोटो भी कश्मीर की होने वाली है।

