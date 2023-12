Security Breach in Parliament : संसद हमले की 22वीं बरसी पर हुई घटना को लेकर डरे सांसद, बोले- ‘हमारे साथ कुछ भी हो सकता था’

Security Breach in Parliament : संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Season) में लोकसभा में बुधवार को दर्शक दीर्घा से दो लोगों के कूदने की घटना ने सांसदों को डरा दिया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Congress MP Karti Chidambaram) और डिंपल यादव (Dimple Yadav) ने इसे लेकर बयान दिया है। दोनों ने कहा कि यह सुरक्षा में बड़ी चूक का मसला है।

#BreakingNews: Two protestors, a man and a woman have been detained by Police in front of Transport Bhawan who were protesting with colour smoke. Security breach reported inside Lok Sabha as 2 people jumped down from the gallery . #SecurityBreach #LokSabha #ParliamentAttack2001 pic.twitter.com/ly42ormeGq

