मां की पिटाई देख बेटे ने फांवड़े से पिता पर किया हमला, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

कभी- कभी पारवारिक कलह इतनी बढ़ जाती है कि लोग सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठेते है और घुसे में ऐसा कदम उठाते है कि पूरी जिंदगी उनको पक्षतावा होता है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सामने आया है, जहां मां की पिटाई से घुसाए बेटे ने फांवड़े से अपने पिता के सिर पर वार कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा कर लिया है। आरोपी पुत्र घर से फरार है और उसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

मध्य प्रदेश के जनपद सीधी निवासी 50 वर्षीय रूमलाल अग्ररिया पुत्र ठाकुर दीन अग्ररिया ने दो शादी की थी। उनकी पहली पत्नी से एक बेटा सुग्रीव अग्ररिया है। पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होने दूस वर्ष पूर्व फूल​मती से कर ली थी। फूलमती की पहले से एक बेटा और बेटी थी। वहीं दूसरी शादी के बाद दो बेटियां और हो गई। सोमवार को रूमलाल ने अपने बेटे सुग्रीव को आंगन में लगे सब्जी और पौधों को बेचने के लिए कहा था। इस पर जब सुग्रीव बेचने के लिए सब्जी और पौधे काटने गया था। फूलमती ने मना कर दिया। इस पर रूमलाल और फूलमती में विवाद हो गया। देखते— देखते विवाद इतना बढ़ गया कि रूमलाल ने डंडे से फूलमती की पिटाई कर दी। इस पर फूलमती अपनी 17 वर्षीय बेटी रेशमी को लेकर गांव के सरपंच सरपंच बृजभूषण सिंह के पास गई। इस दौरान घर के आगन में काम कर रहे फूलमती के बेटे गोरेलाल ने रूमलाल से झगड़ा करना शुरू कर दिया और मारने के हाथ उठा लिया।

पुलिस में शिकायत करने जा रहा था रूमलाल

ग्रामीणों ने बताया कि रूमलाल ने बेटे से कहा कि तू मुझे मारने आया है मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जाऊंगा। इसपर गोरेलाल ने पलटकर जवाब दिया जाओ कर दो रिपोर्ट। इसी बीच गाली-गलौज शुरू हो गई। इस दौरान रूमलाल मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल थाने जाने लगे, तभी गोरेलाल ने बगल में रखे फावड़े से उनके सिर के पीछे जोरदार वार कर दिया। घायल रूमलाल मोटरसाइकिल से जमीन पर गिर पड़े और किसी तरह घर की परछी में आकर चारपाई पर लेट गए। सिर से खून बहता देख अन्य परिजन और ग्रामीण उन्हे लेकर अस्पताल के लिए निकल गए, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

