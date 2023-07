Sexual Harassment Case : बृजभूषण सिंह के खिलाफ 3 धाराओं में केस दर्ज, जानें कितने साल की हो सकती है सजा?

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष (Former President of Wrestling Federation of India) और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को यौन शोषण मामले में कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने पुलिस की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए बृजभूषण को 18 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है।