Shani Gochar 29 March 2025 : मार्च में इस तारीख से शनिदेव करेंगे राशि परिवर्तन, जानें जातकों के लिए कैसी रहेगी न्याय के देवता की चाल

ग्रह मंडल में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव की कृपा जब मिलती है तब व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। Shani Gochar 29 March 2025: Shanidev will change the zodiac sign from this date in March, know how the God of Justice will act for the natives