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Ram Navami 2026 : रामनवमी पर बनेगा ग्रहों का दुर्लभ संयोग, शुभ राजयोग बन रहे हैं

नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को राम नवमी भी कहते हैं। यह दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी पर इस बार ग्रहों का बहुत शुभ योग बनने जा रहा है।

By अनूप कुमार 
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