Ram Navami 2026 : रामनवमी पर बनेगा ग्रहों का दुर्लभ संयोग, शुभ राजयोग बन रहे हैं

नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को राम नवमी भी कहते हैं। यह दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी पर इस बार ग्रहों का बहुत शुभ योग बनने जा रहा है।
शुक्र का गोचर : 26 मार्च 2026 को शुक्र अपनी राशि और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो धन और सुख में वृद्धि लाएगा
त्रिग्रही योग और युति : मार्च के अंतिम सप्ताह में सूर्य, शनि और शुक्र मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल और बुध कुंभ राशि में हैं
राजयोग का निर्माण : रामनवमी के आस-पास विशेष ग्रहों की स्थिति से मालव्य और अन्य शुभ राजयोग बन रहे हैं
प्रभावी राशियाँ: मेष, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि वालों के लिए यह संयोग अत्यधिक शुभ रहेगा