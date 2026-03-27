Ram Navami 2026 : रामनवमी पर आज करें इस मुहूर्त में श्रीराम का पूजन, जानें पूजा विधि

Ram Navami 2026 : राम नवमी का त्योहार भगवान राम को समर्पित है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर दुर्गा नवमी और राम नवमी मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। भक्त इस दिन को पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं और श्रीराम की भक्ति में दिन बिताते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय, कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। यही कारण है कि इस दिन दोपहर के समय उनकी पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भी आज यानी 27 मार्च को राम लला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च यानी कल सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 27 मार्च यानी आज सुबह 10 बजकर 06 मिनट पर हो जाएगा। इसी कारण उदयातिथि के अनुसार, रामनवमी 27 मार्च यानी आज ही मनाई जा रही है।

राम नवमी पूरे भारत में विभिन्न रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। इनमें उपवास, प्रार्थना, भजन, रामायण पाठ , मंदिर दर्शन, जुलूस और संगीत या नाट्य प्रदर्शन जैसी भक्तिमय प्रथाएं शामिल हैं।

इस दिन अयोध्या के राम मंदिर और पूरे भारत में कई राम मंदिरों में महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं। राम, सीता , लक्ष्मण और हनुमान की रथ यात्राएँ कई स्थानों पर होती हैं।