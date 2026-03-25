Aaj Ka Rashifal 25 March: इन राशियों के लिए आज करियर और आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी, निवेश के लिए है अच्छा समय

Aaj Ka Rashifal 25 March: आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं सभी राशियों का हाल…कर्क राशि के लोगों को आर्थिक लाभ के योग हैं।

मेष – आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

वृषभ – आज धन और करियर के लिए दिन अच्छा है। नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन – आज सोच में स्पष्टता आएगी। शिक्षा और करियर से जुड़े निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे। नए संपर्क बन सकते हैं।

कर्क – आर्थिक लाभ के योग हैं। आज साझेदारी से फायदा मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह – आज करियर में प्रगति होगी। आज आपकी मेहनत की सराहना होगी। गुस्से पर नियंत्रण रखें।

कन्या – आज भाग्य साथ देगा। यात्रा या पढ़ाई से लाभ मिल सकता है। आज नए अवसर सामने आएंगे।

तुला – आज धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। आज धैर्य से काम लेने पर समस्याओं का समाधान मिलेगा।

वृश्चिक – आज रिश्तों में मजबूती आएगी। आज साझेदारी और क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी।

धनु – आज मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी या गलत निर्णय से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर – आज करियर और आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। आज निवेश के लिए अच्छा समय है।

कुंभ – आज घर-परिवार और भावनात्मक मामलों पर ध्यान दें। आज सोच-समझकर निर्णय लें।

मीन – आज भाग्य आपका साथ देगा। नए अवसर मिल सकते हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखें।

आज का उपाय:-

सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें।