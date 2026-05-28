BJP ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के बदले प्रदेश अध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा, अर्चना गुप्ता समेत इनको मिली कमान

नई दिल्ली। भाजपा ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सांसद और राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही, हरियाणा में अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, त्रिपुरा में अभिषेक देबराय और पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

बता दें कि, हर्ष मल्होत्रा मौजूदा समय केंद्र सरमार में कॉर्पोरेट कार्य और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। अब उन्होंने दिल्ली भाजपा की कमान सौंप दी गयी है। अब वो वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। हर्ष मल्होत्रा 2024 के लोकसभा चुनावों में पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद चुने गए थे।

इसी तरह हरियाणा में पार्टी ने बड़ा सांगठनिक बदलाव करते हुए मोहन लाल बडौली को हटाकर डॉ. अर्चना गुप्ता को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. अर्चना गुप्ता इससे पहले पानीपत जिले की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं, पंजाब में सुनील जाखड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में राजीव भट्टाचार्जी की जगह युवा विधायक अभिषेक देबरॉय को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।