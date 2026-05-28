  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. BJP ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के बदले प्रदेश अध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा, अर्चना गुप्ता समेत इनको मिली कमान

BJP ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के बदले प्रदेश अध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा, अर्चना गुप्ता समेत इनको मिली कमान

भाजपा ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सांसद और राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही, हरियाणा में अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, त्रिपुरा में अभिषेक देबराय और पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। भाजपा ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। सांसद और राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही, हरियाणा में अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, त्रिपुरा में अभिषेक देबराय और पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

पढ़ें :- पीएम मोदी देश के युवाओं का सपना तोड़कर, उन्हें बेच रहे हैं विकसित भारत का चश्मा : कन्हैया कुमार

बता दें कि, हर्ष मल्होत्रा मौजूदा समय केंद्र सरमार में कॉर्पोरेट कार्य और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। अब उन्होंने दिल्ली भाजपा की कमान सौंप दी गयी है। अब वो वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। हर्ष मल्होत्रा 2024 के लोकसभा चुनावों में पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद चुने गए थे।

इसी तरह हरियाणा में पार्टी ने बड़ा सांगठनिक बदलाव करते हुए मोहन लाल बडौली को हटाकर डॉ. अर्चना गुप्ता को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. अर्चना गुप्ता इससे पहले पानीपत जिले की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं, पंजाब में सुनील जाखड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में राजीव भट्टाचार्जी की जगह युवा विधायक अभिषेक देबरॉय को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

पढ़ें :- दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में कल से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, झुलसाती गर्मी से मिलेगी राहत

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

How to Make Gud Lassi: 45 डिग्री की गर्मी में भी शरीर रहेगा बर्फ जैसा ठंडा, दही में ठंडा-ठंडा पुदीना डालकर बनाएं लस्सी

How to Make Gud Lassi: 45 डिग्री की गर्मी में भी शरीर...

Karnataka Politics: सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब डीके शिवकुमार होंगे नए सीएम

Karnataka Politics: सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अब डीके शिवकुमार...

Famous Urdu poet Bashir Badr : उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन , साहित्य जगत में शोक की लहर

Famous Urdu poet Bashir Badr : उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र...

Karnataka Politics: कुछ देर में मुख्यंत्री पद से इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार बनेंगे उत्तराधिकारी

Karnataka Politics: कुछ देर में मुख्यंत्री पद से इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया, डीके...

CBSE OSM मार्किंग विवाद: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ली गड़बड़ियों की जिम्मेदारी

CBSE OSM मार्किंग विवाद: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ली गड़बड़ियों की...

BJP ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के बदले प्रदेश अध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा, अर्चना गुप्ता समेत इनको मिली कमान

BJP ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के बदले प्रदेश अध्यक्ष, हर्ष...