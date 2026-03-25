  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Chaitra Navratri 2026 : नवरात्रि की महाअष्टमी कल , जानें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

Chaitra Navratri 2026 : नवरात्रि की महाअष्टमी कल , जानें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त गण इस दौरान उपवास रख कर मां दुर्गा को प्रसन्न करते है और मनोकामना की पूर्ति का वरदान मांगते है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि की पूजा का बहुत महत्व है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त गण इस दौरान उपवास रख कर मां दुर्गा को प्रसन्न करते है और मनोकामना की पूर्ति का वरदान मांगते है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि की पूजा का बहुत महत्व है। नवरात्रि कि अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी और महाअष्टमी भी कहा जाता है।  वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर हो रही है। वहीं, इसका समापन 26 मार्च को सुबह 11 बजकर 48 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए दुर्गा अष्टमी या कहें कि महाअष्टमी इस साल 26 मार्च 2026, दिन गुरुवार को मनाई जाने वाली है।

पढ़ें :- Chaitra Navratri 2026 : आज करें मां चंद्रघंटा की पूजा , ऋण मुक्ति के लिए माता को 108 गुड़हल के फूल करें अर्पित

कन्या पूजन शुभ मुहूर्त
पहला शुभ मुहूर्त: सुबह 6 बजकर 18 मिनट से लेकर सुबह 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा
दूसरा शुभ मुहूर्त: सुबह 10 बजकर 55 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 31 मिनट तक रहेगा.

कन्या पूजन के नियम
नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्याओं की पूजन करने से पहले सभी कन्याओं को आदर से आमंत्रित करें। उसके बाद कन्याओं को घर में प्रवेश करते समय उनके पैर धुलें और आसन बिछाकर बैठाएं। आसन पर बैठाकर उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाए। उसके बाद मां दुर्गा का ध्यान करें और सभी कन्याओं को भोजन कराएं।

मीठा भोजन कराना चाहिए
कन्याओं को पवित्रता के साथ बनी पूरी, सब्जी, मीठा भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद अपनी शक्ति अनुसार दक्षिणा दें। कन्याओं को विदा करते समय उनके भोजन की थाली खाली नहीं होनी, बल्कि उसमें थोड़ा सा प्रसाद अवश्य रखें। भोजन के बाद सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा, फल या उपहार दें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें।

पढ़ें :- Chaitra Navratri Maa Brahmacharini : चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज , मां ब्रह्माचारिणी की पूजा में अर्पित करें ये भोग
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chaitra Navratri 2026 : नवरात्रि की महाअष्टमी कल , जानें कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

Chaitra Navratri 2026 : नवरात्रि की महाअष्टमी कल , जानें कन्या पूजन...

राम नवमी 26 या 27 मार्च 2026 को? इस दिन अयोध्या में होगा भव्य श्रीराम जन्मोत्सव

राम नवमी 26 या 27 मार्च 2026 को? इस दिन अयोध्या में...

Chaitra Navratri Ram Navmi 2026 :  सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में मनाई जाएगी रामनवमी , जानें महत्व और जरूरी नियम

Chaitra Navratri Ram Navmi 2026 :  सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग...

Aaj Ka Rashifal 25 March: इन राशियों के लिए आज करियर और आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी, निवेश के लिए है अच्छा समय

Aaj Ka Rashifal 25 March: इन राशियों के लिए आज करियर और...

Ram Navami 2026 : रामनवमी पर बनेगा ग्रहों का दुर्लभ संयोग, शुभ राजयोग बन रहे हैं

Ram Navami 2026 : रामनवमी पर बनेगा ग्रहों का दुर्लभ संयोग, शुभ...

Aaj Ka Rashifal 24 March: आज धन लाभ और करियर में सुधार के हैं योग...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे? ​

Aaj Ka Rashifal 24 March: आज धन लाभ और करियर में सुधार...