Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर दुष्कर्म कर बना ली वीडियो

लखनऊ के एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के सुशांत गोल्फ सिटी में किशोरी की मां ने युवक पर बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है।इसके साथ ही किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि युवक ने बेटी को झांसे में लेकर 15 लाख रुपये के जेवर और 50 हजार की नकदी भी वसूल ली। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर के 13 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। माँ ने बताया की वो लड़का बेटी से बात करता था। एक वर्ष से वह बेटी के संपर्क में था। किशोरी की मां ने बताया की वो युवक शादी का झांसा देकर बेटी से बातचीत बढ़ाई। 24 अप्रैल को अर्जुनगंज की नई बस्ती में मिलने बुलाया।

यहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेटी को पिला दिया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक ने कई बार बेटी से दुष्कर्म किया। पूछने पर बेटी ने सारी सच्चाई बताई।आरोप है कि सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को तहरीर दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों से शिकायत पर लगभग दो सप्ताह बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही के आरोप निराधार हैं।