  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर दुष्कर्म कर बना ली वीडियो

Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर दुष्कर्म कर बना ली वीडियो

लखनऊ के एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के  सुशांत गोल्फ सिटी में किशोरी की मां ने युवक पर बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है।इसके साथ ही किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि युवक ने बेटी को झांसे में लेकर 15 लाख रुपये के जेवर और 50 हजार की नकदी भी वसूल ली। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

लखनऊ के एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के  सुशांत गोल्फ सिटी में किशोरी की मां ने युवक पर बेटी को प्रेम जाल में फंसाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है।इसके साथ ही किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि युवक ने बेटी को झांसे में लेकर 15 लाख रुपये के जेवर और 50 हजार की नकदी भी वसूल ली। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर के 13 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। माँ ने बताया की वो लड़का बेटी से बात करता था। एक वर्ष से वह बेटी के संपर्क में था। किशोरी की मां ने बताया की वो युवक शादी का  झांसा देकर बेटी से बातचीत बढ़ाई। 24 अप्रैल को अर्जुनगंज की नई बस्ती में मिलने बुलाया।

पढ़ें :- Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों पर लगी मंत्री परिषद की मुहर

यहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेटी को पिला दिया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक ने कई बार बेटी से दुष्कर्म किया। पूछने पर बेटी ने सारी सच्चाई बताई।आरोप है कि सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को तहरीर दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों से शिकायत पर लगभग दो सप्ताह बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता के मेडिकल परीक्षण और बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही के आरोप निराधार हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30 सितंबर तक पंप पर जाने पर ही कट जाएगा चालान

Fuel Rules: यूपी में 'NO Helmet No Fuel' अभियान जारी , 30...

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों पर लगी मंत्री परिषद की मुहर

Yogi Cabinet : लखनऊ-कानपुर में 20 रूटों पर चलेंगी ई-बसें, 15 प्रस्तावों...

Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर दुष्कर्म कर बना ली वीडियो

Lucknow News: प्रेम जाल में फंसाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक, नशा होने पर...

Baghpat News : जनता एक्सप्रेस के आगे कूदा प्रेमी युगल, युवक की मौके पर मौत, छात्रा ने अस्पताल में तोड़ा दम

Baghpat News : जनता एक्सप्रेस के आगे कूदा प्रेमी युगल, युवक की...

सीएम योगी ने मंडलायुक्त अयोध्या को रामस्वरूप विवि की डिग्री की वैधता की जांच के दिए आदेश, शाम तक तलब की रिपोर्ट

सीएम योगी ने मंडलायुक्त अयोध्या को रामस्वरूप विवि की डिग्री की वैधता...

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों व ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी सख्त, IG अयोध्या प्रवीण कुमार को सौंपी जांच

रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में LLB छात्रों व ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में...