आजम खान के बसपा में जाने को लेकर सामने आया शिवपाल यादव का बड़ा बयान, साफ हो गई सभी तस्वीरें

इटावा। पिछले कई दिनों से लोग कयास लगा रहे जेल से छूटने के बाद आजम खान (Azam Khan) बसपा का दामन थाम लेंगे। इसको पर मंगलवार जसंवत नगर विधायक और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव (SP National General Secretary Shivpal Yadav) का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होने कहा कि आजम खान को सरकार ने गलत सजाएं दी थी, लेकिन अदालत ने उन्हे मुकदमों में बड़ी राहत दी है।

जसवंत नगर विधायक शिवपाल यादव ने कहा ने प्रदेश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) पर गंभीर आरोप है। उन्होने कहा कि आजम खान को सरकार ने गलत सजाएं दी थीं, लेकिन अदालत ने सभी मुकदमों में राहत दी है। शिवपाल यादव ने कहा कि हम अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं आजम खान के बहुजन समाजवादी पार्टी (Bahujan Samajwadi Party) में जाने को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि यह सब झूठी बातें और अफवाह है। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है।

बता दें कि बीते दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा थी कि आजम परिवार के कुछ सदस्यों ने कुछ दिन पहले दिल्ली में बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Former Chief Minister Mayawati) से मुलाकात की है। दावा यह भी किया गया कि आजम खान के परिवार के ही बहुत ही करिबी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी (Congress MP Priyanka Gandhi) से फोन पर बात की है। इन दावों और चर्चाओं पर आजम परिवार की ओर से कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। वहीं समाजवादी पार्टी के कई नेता इन दावों को खारिज कर चुके हैं। सपा सांसद रुचि वीरा ने भी कहा कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं।