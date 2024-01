Breaking- भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक ने रचाई दूसरी शादी, इस एक्ट्रेस को चुना नया जीवनसाथी

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने दूसरी शादी कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया (Pakistani Media) में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक, शोएब ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद (Pakistani actress Sana Javed) से निकाह किया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब शोएब और सानिया के बीच तलाक की खबरें सामने आ रही थीं। शोएब और सना ने एक समारोह के दौरान निकाह किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक (Shoaib Malik) ने एक्स पोस्ट पर शादी की तस्वीरवीरंे शेयर कर इस खबर पर खुद मुहर लगा दी है।

– Alhamdullilah ♥️

"And We created you in pairs" وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا pic.twitter.com/nPzKYYvTcV

— Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) January 20, 2024