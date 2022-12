Shocking Video: Train और Platform के बीच फंसी लड़की, RPF के जवान ने ऐसे बचाई जान

Shocking Video: ‘जाको राखे साइयां मार सके ना कोय’ ये तो सना ही होगा आपने. दरअसल, इसका जीता-जागता उदाहरण देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला. यहां एक छात्राट्रेन और प्लेटफार्म के बीच बुरी तरीके से फंस गई.

आपको बता दें, छात्रा को देखकर लग ही नहीं रहा था वो बच पाएंगी लेकिन वहां मौजूद लोगों और आरपीएफ के कारण समय रहते ही बहुत बड़ी घटना टल गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो रानी कमलापति स्टेशन का है. यहां गाड़ी संख्या 12975 मैसूर-जयपुर एक्सप्रेस (Mysore-Jaipur Express) जब प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी तो एक छात्रा ने यहां उतरने की कोशिश में गिर गई और वह ट्रेन के बीचोंबीच बुरी तरीके से फंस जाती है.

तभी वहां मौजूद आरपीएफ के आरक्षक इंदर यादव तथा जीआरपी के आरक्षक विक्रम ने सतर्कता दिखाते हुए छात्रा को बचाया. यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

