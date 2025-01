चिन्मयी श्रीपदा ने वर्जिनिटी पर कमेंट करने वालों को लताड़ा, बोलीं- पुरुष महिलाओं के साथ $ex करते हैं, फिर उन्हें चाहिए वर्जिन लड़की

नई दिल्ली। नए साल पर ब्लिंकइट के सीईओ का एक पोस्ट काफी वायरल है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूरे भारत में 1.2 लाख कॉन्डम पैकेट (1.2 Lakh Packets of Condoms) डिलीवर किए गए। इस पर एक X यूजर ने लड़कियों के बारे में ऐसा कमेंट किया है कि उस पर लोग जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। सिंगर चिन्मयी श्रीपदा (Singer Chinmayi Sripada) ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि लड़कों को भी शादी से पहले सेक्स (Sex) नहीं करना चाहिए। अगर वो जानवरों के साथ सेक्स के लिए कॉन्डम (Condom) खरीद रहे थे तो कोई बात नहीं।

Women arent the one obsessed with ‘VIRRRRRGIN’

Women assume men have been sexually active anyway and dont even dare to ask if you all have had safe or unsafe sex.

Anyway it looks like the incel bros think they have permanently contaminated a woman once they have sex with her.… https://t.co/Ltczq24jKF

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) January 2, 2025