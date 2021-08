Singer Suryaveer का नया रोमांटिक सॉन्ग ‘एक दिन कहीं’ हुआ रिलीज

Bollywood news: सिंगर सूर्यवीर (Singer Suryaveer) अपने रोमांटिक सॉन्ग की वजह से जाने जाते है। हाल ही में सोलो आर्टिस्ट सूर्यवीर (Artist Suryaveer) ने अपना नया रोमांटिक गाना ‘एक दिन कहीं’ रिलीज किया। सूर्यवीर (Suryaveer) ने इस सांग को गया, लिखा और कमपोज किया है। वीडियो सांग में हमें ओनिमा कश्यप और विशाल दीक्षित भी दिखाई देते है। यूट्यूब पर गाना 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है।

अपने गाने के व्यूज और ख़ुशी शेयर करते हुए सिंगर सूर्यवीर ने कहा, “में बोहोत उत्साहित हु यह जान कर की मेरा गाना 1.3 मिलियन व्यूज पार कर चूका है, यह पलही बार है जहा मैंने एक ही गाने को गया, लिखा और कमपोज किया है।

यह गाना ज़िन्दगी में आये ‘पहला प्यार’ के ऊपर है। मुझे ख़ुशी है की सभी को यह गाना पसंद आ रहा है और यह सिर्फ गाने का पेहला भाग है। पेहले भाग मे हम ने ऐसा दिखाया है की लड़का और लड़की की सिर्फ आँखे मिलती है, और फिर भी दोनों के बीच बोहोत प्यार है”।

सिंगर सूर्यवीर ने अपने नए गाने के बारे में अपने दर्शकों को इंस्टाग्राम हैंडल पर बताया और कैप्शन दिया, “Aankhon se aankhein mili , dekhta hoon mein tabse wahin. #ekdinkahin is streaming on all platforms, Do check out the full video.”

सूर्यवीर के २०१८ के हिट वेडिंग सांग ‘बागे विच’ ने यूट्यूब पर 7 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। बी-टाउन की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ‘बागे विच’ सांग पर रील साझा की थी।

सिंगर सूर्यवीर प्रसिद्धि की ओर तब बढ़े थे, जब उन्होंने कही लोकप्रिय गीतों ‘अंखियां उड़ीक दिया’ और ‘वे में चोरी चोरी’ का एक फ्यूज़न गाना रिलीज किया। ‘यारा तेरी यारी’, ‘मेरे रंग में रंगने वाली’, ‘एक अजनबी हसीना से’ जैसे सदाबहार गीतों पर उनके कवर्स के कारन उनको एक वर्सटाइल सिंगर माना जाता है। सिंगर सूर्यवीर के पास कई और आने वाले प्रोजेक्ट हैं, जिसकी घोषणा वह जल्द ही करेंगे, तब तक के लिए बने रहिये।