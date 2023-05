Wrestlers Sexual Abuse Investigating : कपिल सिब्बल ने दागे सवाल, बोले-‘कुछ जांच अभियुक्तों को दंडित करने तो कुछ आरोपी को बचाने के लिए होती है’

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने डब्ल्यूएफआई (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की निष्पक्षता पर संदेह जताया है।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहलवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ट्वीट में सिब्बल ने कहा, ‘जांच: पहलवानों का यौन शोषण, कुछ जांच आरोपी को दंडित करने के लिए चलती हैं, अन्य आरोपी को बचाने के लिए।जिस तरह से यह जांच चल रही है हम जानते हैं!

Investigating:

Wrestlers Sexual Abuse

Some investigations move to punish the accused

Others to save the accused

The way this investigation is going :

We know !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) May 16, 2023