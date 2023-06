Terrible train accident in Odisha: ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर बोली सोनिया गांधी : भयानक ट्रेन हादसे से मैं सबसे ज्यादा दुखी और व्यथित हूं

Terrible train accident in Odisha: ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए खौफनाक ट्रेन हादसे ने सबका दिल दहला दिया है। एक के बाद एक सभी हादसे पर दुख जता रहे है। उत्तर प्रदेश के सीएम योदी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती, पीएम मोदी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई लोगों ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हादसे पर दुख जताया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी कर संवेदना जताई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ओडिशा में भयानक ट्रेन हादसे से मैं सबसे ज्यादा दुखी और व्यथित हूं, मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे ने हर संभव मदद की पेशकश की है।

At this moment of grave national tragedy on account of the terrible train disaster in Odisha, I have instructed the entire Congress party organisation to extend all possible and needed help.

