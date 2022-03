बहन की हार के बाद बोले Sonu Sood, मदद के लिए सिर्फ जज्बा चाहिए जो कल भी था आज भी है...

Bollywood News: सोनू सूद (Sonu Sood) की बहन और कांग्रेस की उम्‍मीदवार मालविका (Malvika) चुनाव में हार गई हैं। जनता जर्नादन का प्यार मोगा सीट से उन्हें नहीं मिला। आप के डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा (Amandeep Kaur Arora) और उनके बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन 20 हजार से ज्यादा वोटों से अमनदीप ने विजयी पताका लहराकर सोनू सूद की बहन मालविका को चुनावी अखाड़े में पटखनी दे दी।

बहन की हार के बाद हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट (Sonu Sood Tweet) किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया है कि वो और उनकी बहन दोनों जीवन भर लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। सोनू सूद (Sonu Sood) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर ट्वीट के जरिए फैंस को अपडेट देते रहते हैं।

Me and Malvika,

At your service for life 🙏@libransood pic.twitter.com/belGN879X1

— sonu sood (@SonuSood) March 12, 2022