Streaming giant Netflix :  नेटफ्लिक्स अपने ऐप को नया देने जा रहा है नया रूप ,  जानें वजह

Streaming giant Netflix : स्ट्रीमिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी नेटफ्लिक्स दैनिक यूजर जुड़ाव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने के लिए अपने ऐप को नया रूप देने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए Netflix इस बात पर पुनर्विचार कर रहा है कि उसका ऐप सोशल मीडिया पर आधारित वीडियो परिदृश्य में कैसे फिट बैठेगा।

मंगलवार को अपनी चौथी तिमाही की आय घोषणा के दौरान, कंपनी ने अपने मोबाइल ऐप को नया रूप देने और लघु वीडियो सुविधा का विस्तार करने की योजना की घोषणा की, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि इससे पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए नए ओरिजिनल वीडियो पॉडकास्ट को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। नेटफ्लिक्स का नया मोबाइल ऐप 2026 के अंत में लॉन्च होने वाला है।

कंपनी के सह-सीईओ ग्रेग पीटर्स के अनुसार, इसका उद्देश्य “आने वाले दशक में हमारे व्यवसाय के विस्तार को बेहतर ढंग से बढ़ावा देना” है। यह अपडेट निरंतर प्रयोगों के लिए एक आधार बनेगा, जिससे कंपनी को समय के साथ अपने उत्पादों को “दोहराने, परीक्षण करने, विकसित करने और सुधारने” में मदद मिलेगी।

किए जा सकते हैं ये बदलाव

खबरों के अनुसार, नेटफ्लिक्स ऐप के आगामी नए डिजाइन में एक पर्सनलाइज्ड फीड शामिल होगा, जिसमें ट्रेंडिंग क्लिप, रिकमेंडेशन और इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट्स (Interactive prompts) दिखाए जाएंगे। ऐप में शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्रीव्यू (Short-form video preview) भी होंगे, जिन्हें टिक-टॉक के कंटेंट स्टाइल की तरह डिजाइन किया जाएगा।

इसमें शो और फिल्मों से संबंधित पोल, क्विज और कम्युनिटी डिस्कशन जैसे कुछ इंटरैक्टिव फीचर्स (Interactive Features) भी शामिल किए जाएंगे। ऐप रोजाना की सर्च पर भी ध्यान देगा और यूजर्स को अपनी नियमित वॉचलिस्ट को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।