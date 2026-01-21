  1. हिन्दी समाचार
  3. Streaming giant Netflix :  नेटफ्लिक्स अपने ऐप को नया देने जा रहा है नया रूप ,  जानें वजह

Streaming giant Netflix :  नेटफ्लिक्स अपने ऐप को नया देने जा रहा है नया रूप ,  जानें वजह

स्ट्रीमिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी नेटफ्लिक्स दैनिक यूजर जुड़ाव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने के लिए अपने ऐप को नया रूप देने की तैयारी कर रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

